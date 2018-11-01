Медицинские справки с доставкой по Москве

Если работодатель требует справку о профпригодности, тренер форму 073у или вы пропустили несколько дней в ВУЗе – вам понадобится справка. Ее выдадут в любой больнице, если вы запишитесь на прием, отстоите очередь и пройдете обследования. Если нет желания томиться в душном коридоре – обратитесь к нам. Предлагаем купить справку без очередей и лишней головной боли, которую примут в любой организации.

Почему лучше купить справку с доставкой, чем получить в больнице

Многих отпугивает сама идея получить справку от врача в государственной больнице. Как минимум, вам понадобится:

Пойти в государственную клинику, к которой вы прикреплены, с самого утра, чтобы занять очередь в регистратуру.

Получить талончик на прием к врачу, если он сам не заболел, ни в отпуске и принимает в этот день.

Просидеть в очереди несколько часов, при этом держась за свое место.

Попасть на прием к участковому врачу, который может и домой отправить, если посчитает здоровым даже без анализов.

А если вас долго не было на работе или в ВУЗе, не каждый декан или начальник это простить! Пропустить больше трех дней безнаказанно у вас не получится.

Без справки в бассейн вы не сможете заниматься плаваньем на любительском или профессиональном уровне. Даже простое регулярное помещение без документа невозможно. А для ее получения необходимо обойти 5 врачей.

Аналогичная ситуация, если вы отправляетесь в санаторий, заграницу или на соревнования. Получение медицинской справки может растянуться на 2-3 недели, из-за чего вы пропустите все сроки.

Если вы обратитесь в платную клинику, то вам придется отдать большие деньги за обследование:

Прием у врача с бюджетной московской клинике обойдется минимум в 1500 рублей, а их может понадобиться 5-10;

Кроме приема, необходимо сдать анализы, за которые также придется платить.

Частные врачи заинтересованы в том, чтобы вы оставили больше денег, поэтому с радостью назначал дополнительный осмотр и анализы.

Купить медицинскую справку намного быстрее и проще. Никаких очередей и ожиданий – доставим справку к ближайшей станции метро.

Преимущества купить справку в Москве у нас

Главная проблема при покупке справки – бланк заполнен неправильно, нет печатей или подписей, заключение заполнено не по государственному образцу.

Взамен этому мы предлагаем:

Правильное заполнение справки по гособразцу. В нашем центре работают действующие врачи, которые проставят необходимые печати, подписи и заполнят поля. Справку примут в отделе кадров, деканате или спортивной секции.

Цена намного ниже, чем получать справку в клинике. Вы больше потратите на поездках в больницу, чем заплатите за бланк у нас.

Сделаем справку за 1 час и доставим в день обращения.

Мы сохраним конфиденциальность сделки – никто не узнает, что вы покупали справку у нас. Всю информацию получим по телефону без личной явки в медицинский центре. На любые вопросы также ответим по телефону без ограничений.

Какие справки в Москве мы предлагаем

Поможем с любыми видами справок, которые могут вам понадобиться:

Поможем избавиться от длинных очередей и недовольных врачей в государственной клинике, сдачи анализов и отказов. При необходимости, оформим справку задним числом.

Доставка медицинских справок

Мы сами сделаем и доставим справку в любой район Москвы к ближайшей станции метро. Можете рассчитывать на доставку в день подачи заявки уже через час.

При заказе от 2500 рублей, доставим прямо к вашему дому, если вы живете не дальше, чем 1,5 км от станции метро.

Как купить справку быстро

Чтобы заказать справку, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или оставьте заявку на сайте. Укажите форму справки, которая вам нужна, а также сопутствующую информацию: период отсутствия на работе, диагноз и т.д.

Мы заполним справку за час, проставим печати врачей и подписи, а после доставим до ближайшего метро. Принимаем оплату наличными или безналичным расчетом.

Наш медицинский центр работает по всей Москве, включая прилегающие районы.

Контакты для связи

Телефон: +7(499)322-26-06

Электронная почта: medspravkin24@mail.ru

Адрес медицинского центра: Москва, м. Таганская, ул. Большие Каменщики, 17